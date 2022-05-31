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Арестович: Украина устроит США «истерику» из-за отказа в поставках РСЗО

Егор Провоторов
В мире
Арестович: Украина устроит США «истерику» из-за отказа в поставках РСЗО
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику» в случае, если администрация США не будет поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом в понедельник, 30 мая, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, окончательное решение о поставке на Украину соответствующих комплексов будет приниматься в ближайшее время. Если решение будет отрицательным, то Киев намерен устроить скандал.

Как пишет ТАСС, Арестович дал комментарий относительно заявлений президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не намерен поставлять к РСЗО ракеты большой дальности, которыми украинская армия смогла бы обстреливать российскую территорию. Однако он заметил, что ВСУ будет достаточно дальности в 70 километров.

Накануне американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не собираются поставлять Украине ракетные системы, которые были бы способны наносить удары по территории России.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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