Байден: США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракетные системы

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Америка не собирается поставлять Украине ракетные системы, которые были бы способны наносить удары по территории России. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил президент США Джо Байден.

Это высказывание американского лидера прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Так, власти Украины требуют от американской стороны РСЗО в связи с их нехваткой в боях на востоке страны, однако западные государства пока не предоставляют Киеву подобного вооружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что Москва предостерегает страны Запада от поставок вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории России. По его словам, Запад уже не раз призывал нанести России поражение на поле боя. Чтобы достичь этой цели, он продолжает поставлять на Украину вооружение.