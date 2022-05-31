Мурашко рассказал о снижении распространенности курения в России

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Распространенность курения на территории России снижается, если в 2009 году курили 39,5 процента взрослого населения, то в прошлом году этот показатель составил чуть больше 20 процентов, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 31 мая.

По его словам, годом ранее распространенность курения составляла на один процент больше. Всего за 2021 год число курильщиков сократилось почти на 6 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра.

Мурашко пояснил, что снижение вышеуказанных показателей связано с антитабачной политикой, реализуемой в стране ради сохранения здоровья и жизни населения. Сейчас в России курение полностью запрещено в общественных и на рабочих местах, установлен запрет на продажу табака в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и других организациях, кафе, барах, ресторанах и гостиницах.

Согласно заявлению главы Минздрава, риск инсульта у курильщиков возрастает на 92 процента. По данным исследований, совместное ежедневное использование обычных и электронных сигарет увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний пятикратно.

Каждый восьмой курящий россиянин в последние три месяца увеличил потребление сигарет. Об этом следует из результатов опроса сервиса SuperJob, опубликованных 25 мая.