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В Сбербанке сообщили, что отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах

Полина Долганова
Экономика
В Сбербанке сообщили, что отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк продолжает работать в обычном режиме, отключение от системы SWIFT не повлияет на возможность производить международные расчеты. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе банка.

— Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме, — цитирует сообщение РИА Новости.

6 мая сообщалось, что «Тинькофф Банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро в связи с увеличением сроков их прохождения.

3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС расширит список российских банков, которые будут отключены от международной банковской системы SWIFT. Дипломат не стал уточнять, какие финансовые организации попадут под ограничения.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» убрали из App Store, а позже из Google Play из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-Банка».

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