Экспозиция об истории пожарной охраны открылась в Сокольнической каланче

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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В Сокольнической каланче открылась экспозиция об истории пожарной охраны. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В уникальном музейном пространстве представлено около 300 коллекционных моделей пожарной техники, статуэтки пожарных и спасателей из разных стран, тематические шахматы с фигурами в виде пожарных, — говорится в сообщении.

Гости музея познакомятся с историей столичных пожарных. В экспозиции музея представлены фотографии работы огнеборцев от 1920 года и до наших дней, подлинные пожарные стволы XIX века, наградные знаки сотрудников пожарной охраны со времен царской России и многое другое.

Посетить экспозицию можно по будням. Помимо этого, можно взять экскурсию по Сокольнической каланче.

31 мая пожарная охрана Москвы отмечает 218-летие со дня своего основания. История городской службы начинается с 1804 года, когда власти сняли с жителей города обязанность содержания пожарных и организовали первую профессиональную команду огнеборцев.