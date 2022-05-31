Зеленский сообщил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 31 мая, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления, — цитирует министра РИА Новости.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в его стратегию, равно как и в планы его западных кураторов.