Онколог предупредил об опасности куриного мяса

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Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев объяснил, какие болезни может спровоцировать употребление куриного мяса.

— Ученые из Оксфордского университета недавно провели исследование, в котором участвовали более 500 тысяч человек. Оно заключалось в том, чтобы понять, есть ли риск развития рака при приеме в пищу белого мяса птицы — индейки и курицы. Исследования показали, что у 23 тысяч человек выявились различные онкологические заболевания, — отметил эксперт.

По словам Базылева, опасные заболевания провоцируют антибиотики и другие вещества, которые используются производителями с целью ускорить развитие курицы, а также увеличить срок годности уже обработанного мяса.

Так, если употреблять более 30 граммов белого мяса, то риск развития онкологии увеличивается. Поэтому медик рекомендует выбирать мясо без добавления каких либо химических веществ, передает Пятый канал.

Согласно исследованиям парижских ученых, употребление так называемых ультраобработанных продуктов вызывает преждевременную смерть. К таким продуктам относят те, которые содержат разные добавки: ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.