Теплицы с коноплей обнаружены в трех частных домах в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Талдомский городской округ, деревня Федотово Карта всех событий

В Талдомском городском округе полицейские обнаружили подпольные фермы по выращиванию конопли в нескольких частных домах. Об этом во вторник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, владельцем домов с фермами в деревнях Федотово и Новогуслево является 38-летний мужчина.

Он оборудовал помещения тепловыми лампами, вентиляторами, удобрениями. В ходе обысков полицейские обнаружили 49 горшков с коноплей, а также коробки и пакеты с высушенными листьями и стеблями.

Общий вес изъятых продуктов составил 4,5 килограмма.

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— Кроме того, в тот же день сотрудниками полиции задержан 52-летний мужчина за совершение аналогичного преступления, — отметила Петрова.

В доме второго задержанного, расположенном в поселке Вербилки, полицейские нашли 47 горшков с коноплей и банки с частями растения весом более килограмма.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в продаже 100 килограммов мефедрона.