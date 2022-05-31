Андрей Бочкарев: Более тысячи новых рабочих мест появится в Зеленограде

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Силино Карта всех событий

В Зеленограде запланировано строительство технологического промышленного парка, который обеспечит рабочими местами более одной тысячи человек. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Технологический парк расположится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва». Инвестор планирует построить три корпуса, предназначенных для производства текстильных изделий и изготовления профилированных листов, — сказал он.

Заммэра отметил, что создание рабочих мест в жилых районах существенно сократит маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что объект появится в районе Силино. Общая площадь технопарка составит 54,5 тысячи квадратных метров.

26 мая Бочкарев сообщил, что столичные власти выдали разрешение на строительство бизнес-центра «Технопарк «Октябрьское Поле» на территории бывшей промзоны. Объект будет расположен по адресу улица Берзарина, владение 32.