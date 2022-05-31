Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Андрей Бочкарев: Более тысячи новых рабочих мест появится в Зеленограде

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Более тысячи новых рабочих мест появится в Зеленограде
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Силино Карта всех событий

В Зеленограде запланировано строительство технологического промышленного парка, который обеспечит рабочими местами более одной тысячи человек. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Технологический парк расположится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва». Инвестор планирует построить три корпуса, предназначенных для производства текстильных изделий и изготовления профилированных листов, — сказал он.

Заммэра отметил, что создание рабочих мест в жилых районах существенно сократит маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что объект появится в районе Силино. Общая площадь технопарка составит 54,5 тысячи квадратных метров.

26 мая Бочкарев сообщил, что столичные власти выдали разрешение на строительство бизнес-центра «Технопарк «Октябрьское Поле» на территории бывшей промзоны. Объект будет расположен по адресу улица Берзарина, владение 32.

Москва Андрей Бочкарев Технопарки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте