Лукашенко наградил сотрудников КГБ за освобождение белорусов на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко наградил сотрудников КГБ Белоруссии за участие в спецоперации на Украине по освобождению белорусских граждан. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

— Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что силы республики провели на территории Украины специальную операцию по освобождению белорусов. По его словам, украинские националисты начали захватывать граждан Белоруссии. В общей сложности, отметил Лукашенко, было захвачено около полутора тысяч белорусских вагонов и автомобилей и около 100 граждан республики. Тогда президент поручил главе КГБ республики Ивану Тертелю наградить всех, кто принимал участие в спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.