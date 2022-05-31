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В компании Delivery Club подтвердили утечку данных

Полина Долганова
Общество
В компании Delivery Club подтвердили утечку данных
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В компании Delivery Club подтвердили факт утечки данных, которая произошла около двух недель назад. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе сервиса доставки уточнили, что в ходе внутреннего расследования удалось установить, что причиной утечки стало воздействие извне, передает ТАСС.

20 мая служба безопасности популярного сервиса доставки еды Delivery Club объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. При этом представители компании уточнили, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, не затрагивая при этом банковские реквизиты клиентов.

Кроме того, в начале марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке данных о заказах своих пользователей. По данным компании, в Сеть попали номера телефонов некоторых клиентов и данные о времени и составе их заказов. Утечка, как уточняется, не коснулась банковских данных и паролей. В «Яндекс.Еде» подытожили, что они почти сразу усилили безопасность данных клиентов. Так, например, специалисты начали активнее мониторить доступ к критичным данным.

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