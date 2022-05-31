Собянин подвел итоги соревнований по конному спорту

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 31 мая, рассказал о ходе соревнований по конному спорту, прошедших в столице.

— На днях в новом Центре национальных конных традиций прошло первое после долгого перерыва соревнование — Кубок по конкуру. В нем участвовали лучшие наездники страны, — рассказал он.

При этом глава города уточнил, что в скором будущем москвичи смогут насладиться ярким конным представлением на территории ВДНХ. Так, оно будет создано совместно с «Кремлевской школой верховой езды» на базе исторических павильонов №41, 42 и 43, написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, в понедельник, 30 мая, Собянин рассказал о параде кадетского движения в Москве. По его словам, в мероприятии приняли участие кадеты из профильных училищ и школ.

Напомним, что в апреле этого года на всероссийских соревнованиях по конкуру вручили более 100 наград.

В среду, 1 июня, в городе начнутся первые занятия в рамках проекта «Йога в парках». Так, посетителей ждут не только классические виды. Организаторы подготовили занятия по энергойоге, holy yoga и многое другое.