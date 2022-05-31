«Это расходный материал»: солист Мариинки рассказал, почему умирают юные балерины

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Причиной смерти 20-летней воспитанницы столичного Театра классического балета Алеси Лазаревой мог стать прием обезболивающих препаратов, которые впоследствии могли иметь серьезные побочные эффекты. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил первый солист Мариинского театра и главный балетмейстер Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского Антон Корсаков.

По его словам, в российских балетных трупах употребление сильнодействующих медикаментозных средств для преодоления болевых ощущений после травм и плохого самочувствия — распространенная практика:

— К сожалению, очень часто сами воспитанники балетных учреждений без ведома педагогов принимают в больших объемах обезболивающие средства, которые могут иметь серьезные последствия для организма. Я и сам в свою бытность артистом балета прибегал к таким действиям, есть грешки, конечно. Да и сейчас это сплошь и рядом. Как говорится, чтобы не подставлять отчизну, ты обязан выходить на сцену в любом состоянии, как бы тебе плохо ни было. И, к сожалению, самолечение в нашем балетном профиле — это очень распространенная история. Доходит порой и до того, что ты сам себе уколы ставишь, таблетки принимаешь, а инструкции, конечно, не читаешь. Видимо, и в истории с 20-летней балериной случилось нечто подобное.

Корсаков отметил, что если в большом спорте за участников платят огромные деньги, чтобы они после серьезных соревнований смогли реабилитироваться, вернуться с новыми силами, чтобы одержать победу, то в балете все иначе:

— К сожалению, артист балета — это расходный материал. Конечно, тебе при серьезных травмах могут помочь, если руководитель труппы хороший и ответственный человек, а в остальных случаях все только в твоих руках, как и твоя жизнь.

Собеседник «ВМ» отметил также, что еще одной проблемой российских культурных учреждений является отсутствие профилактических медицинских процедур, позволяющих поддерживать состояние здоровья участников балетной труппы:

— Медосмотр в балетных заведениях — это такая редкость. Даже в крупных столичных театрах их практически не бывает. А если комиссия и приезжает, то осмотр врачей условный, что даже при наличии проблемы у артиста ее вряд ли обнаружат. То есть медицина в культурных заведениях не развита, поэтому такие печальные последствия и происходят.

Корсаков напомнил, что уровень нагрузок в балете сопоставим со спортивными видами деятельности. Но балет все-таки является искусством, а не спортом.

Он также отметил, что предельный период для артиста балета в данном виде искусства не превышает 15 лет:

— На пенсию артисты балета уходят спустя 15 лет активной деятельности. Но если здоровье позволяет, то выступать на сцене можно хоть до 50 лет.

Но, как правило, после 40 лет многие покидают профессию, заключил собеседник «ВМ».

Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась от «внезапной сердечной смерти». У девушки до трагедии не наблюдалось никаких проблем со здоровьем. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила ее мать.