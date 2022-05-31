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Мужчина похитил частную коллекцию картин советских художников, притворившись покупателем

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина похитил частную коллекцию картин советских художников, притворившись покупателем
Фото: Pexels

Москвич заявил о пропаже частной коллекции картин советских художников. Об этом во вторник, 31 мая, Вечерней Москве сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник «ВМ» рассказал, что в коллекции были работы Николая Суетина и Самуила Адливанкина, а также зарисовки Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Владелец коллекции решил продать картины своему знакомому и назначил цену — 200 тысяч долларов. В начале месяца, соблюдая условия устной договоренности, он передал их покупателю под расписку. Тот пообещал перевести деньги на карту продавца и пропал.

Не дождавшись денежного перевода, обманутый коллекционер обратился с заявлением в полицию.

Полицейским удалось установить местонахождение похитителя. В настоящее время его доставили в отдел для разбирательства.

До этого сообщалось, что женщина вынесла из квартиры подруги часы и украшения на миллион рублей.

обман Искусство Полиция
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