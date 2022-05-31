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Жилой дом на севере Москвы капитально отремонтируют

Араз Салехов
Город
Жилой дом на севере Москвы капитально отремонтируют
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 3 Карта всех событий

В столичном районе Войковский пройдет капитальный ремонт фасада дома на улице Клары Цеткин. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Войковском районе капитально отремонтируют фасад дома 3 на улице Клары Цеткин. Сейчас специалисты устанавливают строительные леса, — говорится в сообщении.

В общей сложности по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году в Северном административном округе приведут в порядок 201 здание, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале капитального ремонта в жилом доме на проспекте Буденного, построенном в 1956 году. Заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков рассказал, что специалисты расчистят фасад, а затем восстановят поврежденную за столько лет кирпичную кладку. В местах значительного износа будет произведено армирование, чтобы максимально восстановить технические параметры плоскости. Кроме того, сотрудники столичного ФКР отремонтируют жилой дом архитектора Виктора Кокорина на Садово-Черногрязской улице.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как реформа системы капремонта скажется на оплате услуг ЖКХ.

Москва Капитальный ремонт дом
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