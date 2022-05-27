Реформа системы капремонта: зачем она нужна и как скажется на оплате услуг ЖКХ

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В России планируют реформировать систему капитального ремонта. О необходимости данной меры и ее влиянии на стоимость услуг ЖКХ «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

По его словам, система капремонта нуждается в серьезном реформировании. На это есть ряд причин. Первая — неэффективность «принципа общего котла», по которому финансируется система:

— В рамках нынешнего механизма привлечения средств выходит так, что более новые дома фактически платят за ремонт старых. Кроме того, любой, даже самый высокий размер тарифной ставки, не гарантирует, что дом — участник программы получит адекватный ремонт. Наконец, накапливаемые на капремонт деньги попросту съедает инфляция.

Вторая причина, указывающая на необходимость модернизации системы, связана с методом постановки домов в график капремонта. Сейчас применяется так называемый календарный метод: для определения сроков ремонта берется не техническое и актуальное состояние объекта, а год его ввода в эксплуатацию. Получается, что вероятность попадания в программу капремонта напрямую зависит от возраста дома: чем старше здание, тем она выше.

Как отмечает собеседник «ВМ», практика показала, что порой дома в возрасте 70–100 лет находятся в гораздо лучшем состоянии, чем новостройки 1990–200-х годов.

— Таким образом, при ремонте таких «возрастных» домов по календарному методу далеко не всегда меняют и чинят то, что действительно нужно. Например, могут хорошие, качественные трубы поменять, — по сути, это делают ради освоения бюджетов, — отметил Крохин.

Чтобы избежать подобных ситуаций, каждой постановке дома в программу капремонта должна предшествовать экспертиза, подчеркивает эксперт. Именно на основе такой экспертизы и необходимо определить круг работ, смету и сроки. Такая мера приведет к тому, что количество «лишних» ремонтов уменьшится и средства будут тратиться более эффективно.

При этом реформа системы не приведет к увеличению размера взноса на капремонт. Расходы на обследование объекта должны перейти в смету.

— В случае внедрения меры на пять процентов возрастет именно смета капремонта, а не ежемесячный взнос. Это нормативные пять процентов, потому что проектная и рабочая документация как раз столько и добавляют к общей стоимости сметы, — пояснил Крохин.

До этого сообщалось, что законодатели планируют ввести обязательное техобследование жилых зданий перед формированием графика работ. Соответствующий законопроект уже одобрен на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.