Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Депутат Мосгордумы: Развитие сети волонтерских центров позволит тысячам москвичей реализовать свои идеи

Араз Салехов
Город
Депутат Мосгордумы: Развитие сети волонтерских центров позволит тысячам москвичей реализовать свои идеи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Развитие сети волонтерских окружных центров даст возможность привлечь к добровольческому движению больше москвичей и реализовать свои идеи, а также проекты на новом уровне. Об этом во вторник, 31 мая, заявил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

— Быть волонтером — это не просто идти куда-то помогать, спасать, выручать по первому зову. Сейчас добровольческая деятельность - это не просто порыв, это огромная работа, где есть чему учиться и чему учить. Создание площадки, где для волонтеров будет возможность собраться, провести мастер-класс, поделиться опытом — большое дело. Волонтеры получат новую прописку и у нас в Западном округе, на улице Беловежская, — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что теперь каждый человек, желающий внести вклад в жизнь общества, будет точно знать, где найти необходимые ресурсы и получить поддержку. Так, в новом центре будут помещение для лектория, классы для воркшопов, групповых и индивидуальных занятий. Жители округа смогут приносить сюда вещи для нуждающихся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 30 мая, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открытии нового волонтерского окружного центра. В новом окружном центре могут собираться добровольцы Западного административного округа. Заммэра добавила, что здесь у них есть возможность обмениваться опытом и общаться.

Также сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко заявила, что цифровые сервисы для волонтеров помогут в развитии московских добровольческих инициатив. Депутат добавила, что площадка поможет тем, кто хочет стать волонтером, а также организациям и компаниям, которые хотят выступить партнерами в волонтерской деятельности.

Мосгордума Западный административный округ (ЗАО) Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте