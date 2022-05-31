Депутат Мосгордумы: Развитие сети волонтерских центров позволит тысячам москвичей реализовать свои идеи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Развитие сети волонтерских окружных центров даст возможность привлечь к добровольческому движению больше москвичей и реализовать свои идеи, а также проекты на новом уровне. Об этом во вторник, 31 мая, заявил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

— Быть волонтером — это не просто идти куда-то помогать, спасать, выручать по первому зову. Сейчас добровольческая деятельность - это не просто порыв, это огромная работа, где есть чему учиться и чему учить. Создание площадки, где для волонтеров будет возможность собраться, провести мастер-класс, поделиться опытом — большое дело. Волонтеры получат новую прописку и у нас в Западном округе, на улице Беловежская, — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что теперь каждый человек, желающий внести вклад в жизнь общества, будет точно знать, где найти необходимые ресурсы и получить поддержку. Так, в новом центре будут помещение для лектория, классы для воркшопов, групповых и индивидуальных занятий. Жители округа смогут приносить сюда вещи для нуждающихся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 30 мая, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открытии нового волонтерского окружного центра. В новом окружном центре могут собираться добровольцы Западного административного округа. Заммэра добавила, что здесь у них есть возможность обмениваться опытом и общаться.

Также сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко заявила, что цифровые сервисы для волонтеров помогут в развитии московских добровольческих инициатив. Депутат добавила, что площадка поможет тем, кто хочет стать волонтером, а также организациям и компаниям, которые хотят выступить партнерами в волонтерской деятельности.