Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулем ночью и утром 1 июня из-за тумана

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичным водителям рекомендуют быть внимательными за рулем ночью и утром 1 июня из-за тумана. Об этом во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По данным синоптиков, ночью и завтра до 12:00 в Москве ожидается туман. Будьте внимательными за рулем, соблюдайте дистанцию и скорость, избегайте резких маневров, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Напомним, что в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана в период с 00:00 1 июня до 12:00 1 июня.

При этом синоптики сообщили, что 31 мая Москва и область будут находиться под влиянием атмосферного фронта, при преимущественно облачной погоде пройдут кратковременные осадки. Воздух в столичном регионе прогреется до 18, по области — до 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ближе к середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 60 процентов.