Павильон «Здоровая Москва» открылся на северо-востоке столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Санникова Карта всех событий

В столичном районе Отрадное прошло открытие павильона «Здоровая Москва». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В сквере на улице Санникова в районе Отрадное открылся павильон «Здоровая Москва». Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных, — говорится в сообщении.

В павильонах установлена высокотехнологичная медицинская техника, а все обследования будут занимать не более часа. Уточняется, что все обследования можно пройти на бесплатной основе. Проверить свое здоровье в одном месте, комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что заполнение анкет для прохождения диспансеризации в павильонах проекта «Здоровая Москва» дает возможность экономить время москвичей. Так, горожанам для прохождения более ускоренной проверки здоровья необходимо ответить на вопросы о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

В среду, 11 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 46 павильонов «Здоровая Москва» в парках столицы.