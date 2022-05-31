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Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

Евгений Белоусов
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play
Фото: Unsplash

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений, — говорится в сообщении.

До этого Саратовский областной суд отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к браузеру Tor Project в России. Дело направили на новое рассмотрение. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что решение Саратовского суда подлежит отмене из-за того, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле.

8 декабря 2021 года Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в черный список. Основанием для блокировки стало размещение на сайте информации, которая обеспечивает работу интернет-ресурсов с запрещенным контентом.

В апреле Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube.

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