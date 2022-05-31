«Уголок здоровья» открылся в центре госуслуг района Марьина Роща

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4к1, 17-й проезд Марьиной Рощи, Москва, Россия Карта всех событий

В столичном центре госуслуг района Марьина Роща объявили об открытии сервиса «Уголок здоровья». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В центре госуслуг «Мои документы» по адресу: 17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1 можно пройти обследование с помощью современных диагностических комплексов и получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию, — говорится в сообщении.

Так, новый сервис учитывает данные, которые были получены в результате первичного обследования. Так, перед ним горожанину необходимо будет пройти опрос, посвященный наличию специфических заболеваний, аллергий на продукты питания и хирургических вмешательств в области желудочно-кишечного тракта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 мая, сообщил об открытии 46 летних павильонов «Здоровая Москва». В частности, каждый желающий в течение часа может пройти бесплатное обследование в павильонах, однако особое внимание в этом году будет уделено диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией граждан.