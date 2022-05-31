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FT: Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью

Лейла Алиева
В мире
FT: Великобритания и ЕС согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью
Фото: Unsplash

Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью. Об этом сообщило издание Financial Times во вторник, 31 мая.

По его информации, из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. При этом британское правительство отказалось официально подтверждать FT эту информацию, передает ТАСС.

До этого бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что введение запрета на российскую нефть является сумасшествием.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС сократит экспорт российской нефти на 92 процента к концу года. По его словам, эта договоренность является одним из главных компонентов шестого пакета санкций ЕС.

Также пресс-службе Европейской комиссии сообщила, что запрет Евросоюза на закупки российской сырой нефти вступит в силу через шесть месяцев после введения санкций, а запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Отмечается, что санкции распространяются исключительно на танкерные поставки, но не касаются поставок по нефтепроводу «Дружба».

Евросоюз (ЕС) Санкции Великобритания
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