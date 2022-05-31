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Макрон: ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92 процента

Лейла Алиева
В мире
Макрон: ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92 процента
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз (ЕС) сократит экспорт российской нефти на 92 процента к концу года. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 31 мая.

— ЕС впервые договорился о введении эмбарго на поставки российской нефти. Наше общее решение и индивидуальные обязательства Германии и Польши на этот счет позволят к концу года сократить закупки нефти на 92 процента, — отметил он.

По словам французского президента, эта договоренность — один из главных компонентов шестого пакета санкций ЕС, передает ТАСС.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил, что введенный Соединенными Штатами запрет на закупки российских нефтепродуктов не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста их стоимости. При этом он отметил, что такое решение все же было правильным и морально необходимым.

Однако введенное американцами нефтяное эмбарго в отношении России повысило цены на мировых рынках, поэтому Москва получает больше денег, продавая меньше нефти. Хабек также подчеркнул, что не следует рассчитывать на остановку конфликта на Украине экономическими санкциями.

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