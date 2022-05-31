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Экс-глава нацобороны Греции назвал эмбарго на российскую нефть сумасшествием

Лейла Алиева
В мире
Экс-глава нацобороны Греции назвал эмбарго на российскую нефть сумасшествием
Фото: Pixabay

Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос во вторник, 31 мая, заявил, что введение запрета на российскую нефть является сумасшествием.

— Решение об эмбарго ЕС на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, сломает нас всех с ценой в пять евро за литр. Вы с ума сошли?, — передает его слова РИА Новости.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша и ряд других стран Евросоюза (ЕС) обсуждают введение вторичных антироссийских санкций. Отмечается, что планируется разработать санкции, которые смогли бы ограничить продажу российской нефти в странах за пределами ЕС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС сократит экспорт российской нефти на 92 процента к концу года. По его словам, эта договоренность является одной из главных компонентов шестого пакета санкций ЕС.

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе, договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель.

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