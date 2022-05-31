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ЕС обсуждает вторичные санкции, исключающие продажу нефти из РФ в третьи страны

Евгений Белоусов
В мире
ЕС обсуждает вторичные санкции, исключающие продажу нефти из РФ в третьи страны
Фото: flickr/minoritenplatz8

Польша и ряд других стран Евросоюза (ЕС) обсуждают введение вторичных антироссийских санкций. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Польша и все больше стран ЕС громко говорят о так называемых вторичных санкциях, — заявил он.

По словам Моравецкого, планируется разработать санкции, которые смогли бы ограничить продажу российской нефти в странах за пределами ЕС. Об этом польский премьер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Болгария добилась исключения из эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России в течение ближайших двух лет.

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе, договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что введенный Соединенными Штатами запрет на закупки российских нефтепродуктов не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста их стоимости.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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