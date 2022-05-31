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Свердловский губернатор вступился за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

Евгений Белоусов
Общество
Свердловский губернатор вступился за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не допустить увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге, где ученики 11-го класса исполнили экстравагантный танец. Об этом глава региона написал во вторник, 31 мая, в своих социальных сетях.

— Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум, — написал он.

Губернатор заверил, что не допустит увольнения или какого-либо иного наказания директора лицея. Он подчеркнул, что женщина уже 50 лет работает педагогом, и за это время она получила множество благодарностей и наград.

Кроме того, добавил Куйвашев, директора поддержали родители учеников и выпускники лицея. Об этом губернатор написал на своей странице «ВКонтакте».

До этого министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что директора лицея следует уволить.

В социальных сетях распространилось видео с танцевального конкурса в гимназии № 12 в Екатеринбурге. На нем ученики десятого класса исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. В конце танца мальчики сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

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