NYT: В Вашингтоне боятся последствий конфискации российских активов

Фото: Whitehouse

Американские власти опасаются, что возможная конфискация замороженных активов российского Центробанка подорвет статус Вашингтона в качестве надежного инвестпартнера в глазах других государств, пишет во вторник, 31 мая, газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, обсуждение вопроса об изъятии активов ЦБ РФ «столкнулось с сопротивлением» в Штатах по причине репутационных и юридических последствий, с которым может столкнуться государство при таком сценарии. Представители американского истеблишмента считают, что такое изъятие средств может быть незаконным.

Газета отмечает, что в отличие от многих европейских стран, открыто призывающих использовать замороженные активы Москвы для финансовой помощи Украине, Штаты в данном вопросе «куда более осторожны».

В рядах американских чиновников, по данным журналистов, склонны считать, что конфискация активов российского Центробанка может подтолкнуть финансовые регуляторы других стран переориентировать собственные активы из долларов в другие валюты, пишет РИА Новости.

Накануне инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что у России в настоящее время достаточно денег на погашение внешнего долга.