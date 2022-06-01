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В СК РФ предложили поменять порядок регистрации в соцсетях

Егор Провоторов
Общество
В СК РФ предложили поменять порядок регистрации в соцсетях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Следственный комитет выступил в поддержку разработки нового порядка регистрации в социальных сетях, поскольку действующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент, заявила в среду, 1 июня, замглавы Следкома Елена Леоненко.

По ее словам, в настоящее время этот вопрос остается открытым. Она заметила, что действующая система идентификации пользователей редко позволяет применять эффективные и своевременные превентивные меры реагирования на тех, кто распространяет запрещенный контент. Также необходимо задуматься о предупреждении использования несовершеннолетними контента подобного рода, заметила зампредседателя ведомства в интервью РИА Новости.

Леоненко считает важным фактором качественный мониторинг страниц в Сети, мессенджерах, соцсетях и иных ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.

Накануне стало известно, что российская социальная сеть «Одноклассники» обновила сервис исчезающих фото и видео «Моменты». Теперь разрешено прикреплять к публикациям в сервисе кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети.

Социальные сети Следственный комитет регистрация
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