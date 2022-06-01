Какие симптомы у почечной колики

Почечная колика — это острое состояние, которое возникает вследствие блокады оттока мочи из верхних отделов мочевой системы. Главным проявлением этого синдрома является интенсивная боль в поясничной области. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии барнаульской клиники «РЖД-Медицина» Борис Неймарк.
По его словами, почечная колика обычно развивается внезапно днем или ночью.
— Симптомы появляются среди полного покоя или при движении. Вероятность этого осложнения в разы возрастает при наличии мочекаменной болезни. Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения, — пояснила врач.
Неймарк также перечислил яркие признаки почечной колики:
- интенсивная боль в поясничной области;
- периоды затихания и нарастания интенсивности;
- боли ощущаются не только в пояснице, но также в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов;
- человек не может занять положение, которое поможет уменьшить выраженность боли, и буквально мечется в кровати;
- учащается мочеиспускание, которое иногда может сопровождаться резью и дискомфортом.
Кроме того, по словам врача, существуют сопутствующие симптомы: тошнота и рвота без облегчения, учащенное сердцебиение, незначительное повышение температурных показателей тела.
— Основной причиной почечной колики является конкремент, перекрывающий отток мочи и нарушающий ее пассаж по мочевыводящим путям, — объяснил медик.
Он отметил, что появлению конкремента могут способствовать:
- аномальное строение мочевыводящих путей;
- подагра;
- отягощенная наследственность;
- метаболические нарушения.
В случае несвоевременного купирования почечной колики пациент может столкнуться с рядом осложнений, наиболее серьезным из которых является формирование гнойного пиелонефрита, предупредил врач.