Какие симптомы у почечной колики

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Почечная колика — это острое состояние, которое возникает вследствие блокады оттока мочи из верхних отделов мочевой системы. Главным проявлением этого синдрома является интенсивная боль в поясничной области. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии барнаульской клиники «РЖД-Медицина» Борис Неймарк.

По его словами, почечная колика обычно развивается внезапно днем или ночью.

— Симптомы появляются среди полного покоя или при движении. Вероятность этого осложнения в разы возрастает при наличии мочекаменной болезни. Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения, — пояснила врач.

Неймарк также перечислил яркие признаки почечной колики:

интенсивная боль в поясничной области;

периоды затихания и нарастания интенсивности;

боли ощущаются не только в пояснице, но также в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов;

человек не может занять положение, которое поможет уменьшить выраженность боли, и буквально мечется в кровати;

учащается мочеиспускание, которое иногда может сопровождаться резью и дискомфортом.

Кроме того, по словам врача, существуют сопутствующие симптомы: тошнота и рвота без облегчения, учащенное сердцебиение, незначительное повышение температурных показателей тела.

— Основной причиной почечной колики является конкремент, перекрывающий отток мочи и нарушающий ее пассаж по мочевыводящим путям, — объяснил медик.

Он отметил, что появлению конкремента могут способствовать:

аномальное строение мочевыводящих путей;

подагра;

отягощенная наследственность;

метаболические нарушения.

В случае несвоевременного купирования почечной колики пациент может столкнуться с рядом осложнений, наиболее серьезным из которых является формирование гнойного пиелонефрита, предупредил врач.