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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 1 июня

Анастасия Колоскова
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 1 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

В среду, 1 июня, на некоторых участках московских дорог вечером ожидаются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация будет наблюдаться в центре города, а также на ТТК, Садовом кольце и МКАД.

Кроме этого, из-за строительных работ ограничения движение транспорта ожидаются на участках в районе 85-го и 90-го километра МКАД, дома 45 по Волгоградскому проспекту, дома 198 по проспекту Мира, а также на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК.

Жителей и гостей столицы призвали в вечерний час пик для передвижения по городу пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время, предает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 1 июня Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Помимо этого, в столице ограничат движение транспорта на нескольких улицах в Северном, Западном и Восточном административных округах.

Так, в период с 2:30 4 июня по 4:30 6 июня будет перекрыто движение на участке Погонного проезда от дома 1, корпус 1, до дома 52. Ограничения связаны с проведением строительных работ. Также будет изменена схема движения в выходные дни до 29 августа.

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