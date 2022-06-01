Москвичи выбрали экспонат для представления Государственного исторического музея

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали экспонат, который будет представлять Государственный исторический музей в год его 150-летия. Это уникальный кокошник первой половины XVIII века. Об этом в среду, 1 июня, рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологи управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин».

— Это голосование стало для нас дебютным опытом сотрудничества с музеем в подобном формате, выбор активных граждан определил экспозицию одного из главных музеев столицы. Мы дополнили фотографии экспонатов подробными описаниями, рассказали об их исторический ценности и надеемся, что пользователям было интересно принимать участие, — рассказал Пищелко.

В голосовании были задействованы 178 тысяч человек. Выбранный ими кокошник был изготовлен в Центральной России. Он получил 29 процентов голосов участников.

Теперь предмет переместят из закрытых фондов в основную экспозицию музея на месяц. Второе место занял золотой, который является самой крупной из дошедших до нас золотых русских монет XV–XVI веков. Экспонат получил 20 процентов голосов.

Третье место досталось стакану-кунштюку — это уникальное произведение из стекла с пейзажным изображением между стенок. Он получил 18 процентов голосов, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала о том, куда можно сходить в День защиты детей в этом году.