Застройка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» идет с опережением графика

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино, жилой комплекс Октябрьское Поле Карта всех событий

Строительные работы на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» ведутся с опережением графика. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории участка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» в районе Щукино продолжается активное строительство по проекту «Индустриальные кварталы», работы идут с опережением графика. Сейчас возводится школа и два детских сада, а строительство встроенно-пристроенной поликлиники на 150 посещений в смену инвестор планирует завершить уже в этом году, — рассказал он.

Также Ефимов добавил, что получено разрешение на строительство бизнес-центра «Технопарк «Октябрьское Поле».

По словам заммэра, до 2026 года на Октябрьском поле, площадь которого составляет 5,92 гектара, будут возведены жилые дома, детские сады, школа, поликлиника, технопарк, а также зоны для отдыха.

Как отметил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в школе и поликлинике уже завершены монолитные работы и ведется черновая отделка первого и второго этажей. Также специалисты продолжают устройство кровли и фасадов, монтаж окон и прокладку инженерных коммуникаций, уточнил министр.

Проект предусматривает строительство восьми жилых корпусов в три этапа. В жилом корпусе первой очереди в настоящее время ведутся монолитные работы на уровне 21-го этажа. В четырех корпусах второго этапа идут монолитные работы нулевого цикла и устройство конструкций подземного паркинга. На площадке для трех корпусов заключительного этапа ведутся земляные работы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что на месте бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле» построят технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе появится около 600 рабочих мест.