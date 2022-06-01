Андрей Бочкарев: В рамках ТПУ «Нижегородская» появится центр обслуживания пассажиров

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство Центра обслуживания пассажиров в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» (проектное название «Рязанская»), который возводят на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пересадочный узел задуман как полноценное общественное пространство с магазинами, парковками, ландшафтным парком и иными объектами инфраструктуры. Строительство каждого этапа ведется без ущерба для работы городского транспорта и пассажиров, — рассказал Андрей Бочкарев.

По его словам, здание многофункционального комплекса будет соединено с уже введенной в эксплуатацию технологической частью ТПУ на станции метро «Рязанская». Пассажиры смогут пройти из терминала № 1 в торговые галереи, связь между этажами обеспечат эскалаторы и лифты, отметил заммэра.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что застройщику выдана разрешительная документация.

— После подачи извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — пояснил он.

Общая площадь трехэтажного здания ТПУ с подземным уровнем составит 14,5 тысячи квадратных метров. В нем смогут расположиться супермаркет, магазины, кафе и атриум со вторым светом.

Войстратенко подчеркнул, что здание будет оборудовано средствами видеоконтроля, а также современной системой противопожарной безопасности и оповещения при чрезвычайных ситуациях.

Перед ним будет организована пешеходная площадь, которая обеспечит пассажирам короткий путь к остановкам общественного наземного транспорта. Для пассажиров с ограниченными возможностями организуют безбарьерную среду.

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев подчеркнул, что концепция этого ТПУ подразумевает акцент на скорости пересадки и удобстве общественных пространств.

— И хотя ТПУ еще развивается, предстоит завершение работ второго и третьего этапов, мы уже видим основной результат: удобная и быстрая пересадка с одного транспорта на другой, места для отдыха, благоустроенная территория, — отметил он.

По словам представителя компании, в перспективе рядом с ТПУ возведут офисное здание, которое завершит формирование инфраструктуры проекта.

На днях Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по интеграции «Тимирязевской» с вестибюлем станции МЦД-1.