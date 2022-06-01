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Газпром остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

Полина Долганова
В мире
Газпром остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская компания «Газпром» сообщила о приостановке поставок газа датской Orsted Salg & Service и немецкой Shell Energy Europe из-за неоплаты топлива в рублях. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.

— Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы, — говорится в сообщении.

До этого нидерландская компания GasTerra отказалась платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Такое решение, как уточняется, было принято из-за нежелания GasTerra способствовать обходу антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Некоторые страны не будут платить за российский газ рублями, так как это противоречит их политическим интересам. При этом ряд европейских государств уже готов или планирует согласиться на предложенную Россией схему, чтобы избежать социальных и экономических трудностей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, изначальный отказ европейских стран платить в рублях связан с желанием сохранить выгоду.

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