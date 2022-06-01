Более 400 детей прошли обучение в мотошколе Мосгортранса за пять лет

Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Свыше 400 детей прошли обучение в мотошколе Мосгортранса за пять лет ее существования. Об этом в среду, 1 июня, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Наша главная задача — научить их ездить безопасно, воспитать сознательных и ответственных пешеходов и будущих водителей. Очень важно с самых юных лет воспитывать в ребятах ответственное поведение на дороге. Это залог их безаварийного вождения транспорта в будущем. Помимо этого, такие занятия помогают справляться с некоторыми страхами, тренируют равновесие, укрепляют общее физическое состояние. Поэтому мы приглашаем учиться к нам всех желающих, — отметил он.

Глава предприятия уточнил, что данная инициатива выполняется по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Асаул напомнил, что первая мотошкола Мосгортранса открыла свои двери для учеников в 2017 году. Так, во время занятий учащиеся могут повысить свои навыки вождения, выучиться на категорию А, а также освоить стантрайдинг, джимхану и эндуро. В общей сложности за пять лет обучение в мотошколе прошли более 1,5 тысячи человек.

Напомним, что 19 марта в столице подошли к концу четвертые детские соревнования по джимхане. Они проходили в мотошколе Мосгортранса. Участие в соревнованиях впервые приняли девочки. Ребята от 5 до 14 лет состязались в том, кто быстрее и аккуратнее всего сможет проехать по площадке между искусственными препятствиями.