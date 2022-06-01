Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Андрей Бочкарев рассказал о создании информационных моделей Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о создании информационных моделей Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Мосинжпроект» занимается активным применением технологий информационного моделирования (ТИМ) во время создания перспективных линий московского метро. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Специалисты холдинга впервые осуществляют проектирование целых линий метро с применением технологий информационного моделирования. Каждая единая информационная модель линии метро содержит графическую информацию и всю рабочую документацию по станциям, перегонам и притоннельным сооружениям, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в работе у проектировщиков пять станций и перегонов Рублево-Архангельской линии, а также десять станций и перегонов Бирюлевской ветки. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что информационное моделирование применяется также при создании станции «ЗИЛ» и перегона от нее до станции «Крымская» строящейся Троицкой линии.

— Особенностью станционных комплексов метрополитена является большое количество различного оборудования и инженерных систем. К примеру, помимо общеобменной вентиляции, кондиционирования, электро- и водоснабжения, устанавливаемых в большинстве в промышленных и гражданских зданиях, стабильную работу метро обеспечивают тоннельная вентиляция, различные виды связи, системы автоматики телемеханики движения поездов, автоматизированные системы диспетчерского управления и другие, — рассказал он.

Также глава «Мосинжпроекта» отметил необходимость размещения всего оборудования в ограниченном пространстве. По его словам, проектирование в единой информационной модели позволяет эффективно решить подобную задачу.

Во вторник, 31 мая, Бочкарев заявил, что общестроительная готовность дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) составляет 20 процентов. В частности, возведение первой очереди началось в 2020 году. Ее протяженность составляет 8,3 километра, второй — 1,9 километра.

Кроме того, заммэра рассказал о ходе строительства Центра обслуживания пассажиров в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» (проектное название «Рязанская»). По его словам, здание многофункционального комплекса будет соединено с уже введенной в эксплуатацию технологической частью ТПУ на станции метро «Рязанская».

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте