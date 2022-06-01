Андрей Бочкарев рассказал о создании информационных моделей Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Мосинжпроект» занимается активным применением технологий информационного моделирования (ТИМ) во время создания перспективных линий московского метро. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Специалисты холдинга впервые осуществляют проектирование целых линий метро с применением технологий информационного моделирования. Каждая единая информационная модель линии метро содержит графическую информацию и всю рабочую документацию по станциям, перегонам и притоннельным сооружениям, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в работе у проектировщиков пять станций и перегонов Рублево-Архангельской линии, а также десять станций и перегонов Бирюлевской ветки. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что информационное моделирование применяется также при создании станции «ЗИЛ» и перегона от нее до станции «Крымская» строящейся Троицкой линии.

— Особенностью станционных комплексов метрополитена является большое количество различного оборудования и инженерных систем. К примеру, помимо общеобменной вентиляции, кондиционирования, электро- и водоснабжения, устанавливаемых в большинстве в промышленных и гражданских зданиях, стабильную работу метро обеспечивают тоннельная вентиляция, различные виды связи, системы автоматики телемеханики движения поездов, автоматизированные системы диспетчерского управления и другие, — рассказал он.

Также глава «Мосинжпроекта» отметил необходимость размещения всего оборудования в ограниченном пространстве. По его словам, проектирование в единой информационной модели позволяет эффективно решить подобную задачу.

Во вторник, 31 мая, Бочкарев заявил, что общестроительная готовность дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) составляет 20 процентов. В частности, возведение первой очереди началось в 2020 году. Ее протяженность составляет 8,3 километра, второй — 1,9 километра.

Кроме того, заммэра рассказал о ходе строительства Центра обслуживания пассажиров в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» (проектное название «Рязанская»). По его словам, здание многофункционального комплекса будет соединено с уже введенной в эксплуатацию технологической частью ТПУ на станции метро «Рязанская».