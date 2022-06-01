Врач дала советы, как правильно закалять ребенка

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Закаливание ребенка следует начинать с младенчества. Об этом рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению столичного департамента здравоохранения Эльмира Каширина в День защиты детей, 1 июня.

Она назвала главными целями закаливания усиление устойчивости детского организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и готовность иммунной системы к переохлаждению, чтобы дождливая и ветреная погода не могли спровоцировать простуду или обострение хронических заболеваний.

По словам врача, наиболее благоприятным временем для начала закаливания являются весна и лето. Организм ребенка можно подготовить за три летних месяца и в дальнейшем поддерживать режим закаливания, отметила специалист.

Она подчеркнула, что закаливание доступно для каждого, так как для этого нужны лишь солнце, воздух и вода. Главными принципами процедуры Эльмира Каширина назвала постепенность, регулярность и комплексность. Она порекомендовала начинать с воздушных процедур. Для этого следует регулярно проветривать комнату, где находится новорожденный, и поддерживать температуру воздуха на уровне плюс 20–22 градусов. По словам врача, при переодевании и во время гигиенических процедур малыша следует оставлять раздетым на минуту, а затем увеличивать это время еще на минуту с каждой неделей. С месячного возраста воздушные ванны специалист посоветовала сочетать с массажем.

Эксперт уточнила, что прогулки и сон на улице нужно начинать при температуре выше плюс 10 градусов. Длительность прогулок нужно постепенно увеличивать с 15 минут до 2 часов.

— Следующий этап — закаливание водой. Новорожденного умывают водой температуры плюс 28 градусов, ребенка 3–6 месяцев — плюс 26 градусов, далее — плюс 20–24 градуса. С постепенным понижением каждые три дня, — отметила она.

Врач посоветовала с полугодовалого возраста малыша приступать к обтираниям его фланелевой тканью. Начинать следует с рук и ног, затем обтереть спину и в последнюю очередь — грудь и живот ребенка. Изначально температура должна составлять не ниже плюс 35 градусов, постепенно в течение нескольких недель ее снижают до плюс 30–28 градусов.

Также Каширина порекомендовала с первых дней жизни проводить обливания. Процедуру следует совершать сразу после купания, начиная с температуры воды на уровне плюс 28 градусов и понижая ее до плюс 18 градусов, подчеркнула врач.

Также она отметила полезность для тренировки сосудов контрастного душа, который рекомендован с двухлетнего возраста. Для этого ребенок должен одну–две минуты находиться под теплым душем, а затем 10–20 секунд — под холодным. Повторять цикл нужно 5–10 раз. Разница температур вначале должна составлять 2–3 градуса, затем контраст температур необходимо увеличивать на 1 градус в неделю, констатировала специалист.

— При закаливании очень важна систематичность. Процедуры нужно проводить ежедневно на постоянной основе, тогда результат будет очевиден. Однако стоит знать, что имеются противопоказания. Это острые инфекционные процессы, тяжелые неврологические заболевания, некоторые болезни почек, сердца, глубокая недоношенность, — цитирует медика РИА Новости.

Перед началом закаливающих процедур необходимо посоветоваться с педиатром, заключила Каширина.

До этого врач-педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Ольга Голыжникова рассказала, что нужно делать при обнаружении у ребенка повышенной температуры, чтобы лечение прошло успешно.