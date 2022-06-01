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Двадцать птиц выпустили в дикую природу в столице

Араз Салехов
Город
Двадцать птиц выпустили в дикую природу в столице
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В дикую природу на территории Троицкого административного округа Москвы были выпущены 20 птиц. Об этом в среду, 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Все птицы, которых мы выпускаем, попали к нам по обращениям москвичей. В центре реабилитации им оказали необходимую помощь и подготовили к жизни в естественных условиях. Самый главный принцип адаптации — это минимальный контакт с человеком, практически он исключен. Есть определенные программы, которые помогают птицам восстановить инстинкты, например, охоты, — отметил он.

В естественную среду, как уточняется, вернулись ворон, сова ушастая, неясыть, пустельга, утки кряквы и огари, ястреб-тетеревятник, чайка и сокол чеглок. При этом некоторые из вышеуказанных птиц относятся к редким, находящимся под угрозой исчезновения и уязвимым видам животных, занесенным в Красную книгу Москвы.

Изначально на волю собирались выпустить 12 птиц, однако накануне мероприятия в департамент обратились сотрудники из посольства Афганистана, которые попросили забрать семью огарей с их территории: маму, папу и шестерых утят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что 24 мая Кульбачевский выпустил 12 птиц в дикую природу. Теперь они будут жить на территории орнитологического заказника «Поляница».

Кроме того, в Москве животные и птицы вернулись в вольерные комплексы на летний период. Например, на природной территории «Кузьминки-Люблино» можно встретить белок, несколько видов фазанов, декоративных голубей, китайских гусей, кур, индюков и индоуток. В «Царицыне» обитают филины, фазаны, гуси, индоутки, утки хохлатые, курицы и петух.

Птицы Антон Кульбачевский Москва
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