Свыше 75 процентов госзакупок проводят по типовой документации в столице

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В столице 78 процентов государственных закупок проводится с использованием типовой документации. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок — утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 400 комплектов типовой конкурсной документации, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что стандартизация госзакупок включает утверждение типовых форм документов и единых требований. Так, Ефимов подчеркнул, что подобная инициатива дает возможность столице экономить десять процентов бюджетных средств.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в свою очередь рассказал, что с начала текущего года в городе утвердили 35 комплектов типовой документации, из которых примерно по 30 процентов приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, сфере имущества и транспорта, 20 процентов — на закупки для общегородских потребностей, 17 процентов — закупки в здравоохранении и около трех процентов — в области информатизации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что городской бюджет сэкономил 15,5 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов, внедренной в систему госзакупок.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала об адаптации системы государственных закупок к условиям санкций. По ее словам, теперь город будет покупать товары и услуги у отечественных производителей.