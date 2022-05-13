Москва с начала года сэкономила более 15,5 миллиарда рублей на экспертизе цен в госзакупках

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Москва с начала 2022 года сэкономила 15,5 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов, внедренной в систему госзакупок. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В январе-марте 2022 года проверка начальных максимальных цен контрактов, заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, дала 15,2 миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Кроме того, еще около 300 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря проверкам НМЦК(Д) силами межведомственной рабочей группы, — уточнил Пуртов.

Экспертизу НМЦК(Д), не считая закупок по ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу и ремонтно-реставрационным работам, проводит Аналитический центр Москвы. С начала 2022 года сумма закупок составила 168,4 миллиарда рублей, сэкономлено же более 12,2 миллиарда рублей.

При этом с 2015 года, по словам главы департамента, экономия бюджетных средств составила почти 422,3 миллиарда рублей. Из них 279,2 миллиарда рублей удалось сэкономить благодаря экспертизе Аналитического центра Москвы.

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по поддержке горожан и бизнеса. Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта.

На протяжении нескольких недель власти вводят меры поддержки промышленности, строительства, здравоохранения, малого и среднего бизнеса, развития информационных технологий, а также оказывают помощь населению.