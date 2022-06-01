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Свыше 400 тысяч электронных уведомлений отправили участникам программы реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 400 тысяч электронных уведомлений отправили участникам программы реновации
Фото: depositphotos

Жители столицы получили 410 тысяч электронных уведомлений в рамках работы суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Об этом в среду, 1 июня, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Самая востребованная опция — персональная инструкция для участников программы реновации. Из сервисов наиболее популярными стали загрузка недостающих документов, помощь грузчиков, запись к нотариусу, — уточнил он.

При этом глава столичного комитета добавил, что в суперсервисе можно найти две подробные инструкции об этапах переезда и шесть онлайн-услуг. Для того чтобы воспользоваться его услугами, участнику программы реновации необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru в разделе «Жилье, недвижимость, земля».

— Суперсервис стал полноценным навигатором и незаменимым информационным ресурсом для участников программы реновации. С его помощью можно не только узнать обо всех этапах переезда, но и удаленно загрузить необходимые документы, заказать грузчика, а также записаться к нотариусу, на просмотр квартиры и подписание договора, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Чиновник отметил, что цифровое межведомственное взаимодействие города дает возможность эффективно реализовывать важный социальный проект и помогает жителям удобно и быстро переселяться в новые дома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 31 мая, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что жители свыше 500 старых домов получат новые квартиры в жилых объектах, построенных по программе реновации.

онлайн-сервисы Сергей Левкин Москва
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