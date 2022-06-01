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Эскалаторы установили на строящейся станции столичного метро «Яхромская»

Антон Махов
Город
Эскалаторы установили на строящейся станции столичного метро «Яхромская»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы Карта всех событий

На строящейся станции московского метро «Яхромская» установили эскалаторы. Об этом в среду, 1 июня, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по строительству «Яхромской» идут на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Рабочие также завершили монолитные работы на объекте.

На данный момент ведется строительство в зоне вентиляционных каналов и тягово-понизительной подстанции, здесь возводятся стены и перекрытия. В сообщении дополнительно сказано, что на станции создается второй вестибюль.

Будущая станция «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Эта станция мелкого заложения имеет островную платформу и два подземных вестибюля. Станцию достроят в 2023 году, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании информационных моделей Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро. При этом он добавил, что специалисты холдинга впервые осуществляют проектирование целых линий метро с применением технологий информационного моделирования.

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