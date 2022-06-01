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Андрей Бочкарев: Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД готова наполовину

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Эстакада с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД готова наполовину
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Строительство эстакады, которая идет с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), завершено наполовину. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На юго-востоке столицы в рамках строительства Южной рокады продолжается реконструкция двух транспортных развязок: на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и улицей Капотней. На сегодняшний день уже на 45 процентов построена правоповоротная эстакада-съезд с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД, — рассказал Бочкарев.

Также заместитель мэра отметил, что сейчас идут работы по устройству опор будущей эстакады.

— Общестроительную готовность двух реконструируемых развязок сегодня оцениваем в 12 процентов, — уточнил Бочкарев.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, в рамках проекта реконструкции развязок строят шесть эстакад, три путепровода, подземный пешеходный переход в районе 1-го Покровского проезда, дом 1, и два надземных пешеходных перехода в районе пересечения Верхних Полей с МКАД со стороны парка «Кузьминки-Люблино» и от торгового центра «МЕГА» к «Садоводу».

Ранее Бочкарев заявил, что общестроительная готовность автодороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево составляет 75 процентов.

Строительство Андрей Бочкарев Дороги
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