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Андрей Бочкарев оценил готовность дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность дороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Общестроительная готовность автодороги Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево составляет 75 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новая магистраль протяженностью 11,9 километра начала строиться в марте 2019 года. В настоящее время полностью выполнено устройство земляного, а устройство дорожного покрытия — на 60 процентов. Общую готовность дороги оцениваем в 75 процентов, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что строящийся участок будет иметь четыре полосы движения, на эстакаде и путепроводе – шесть. На нем появятся три искусственных сооружения.

— Шестиполосная эстакада вдоль хода Варшавского шоссе готова на 90 процентов. Установлены десять железобетонных опор, четыре пролета, ограждение, смонтированы подпорные стенки, — рассказал Бочкарев.

В заключении он уточнил, что на объекте осталось уложить верхний слой и нанести разметку. Планируется, что эти работы будут выполнены перед вводом объекта в эксплуатацию.

В конце апреля Бочкарев заявил, что автомобильный мост через реку Десну, который строится на трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево, готов на 50 процентов. По его словам, данное сооружение имеет длину в 182 метра.

Также стало известно, что подходит к концу строительство путепровода через Кавказский бульвар. Он, как уточняется, будет частью Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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