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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и ветра

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и ветра
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом во среду, 1 июня, сообщил Гидрометцентр России.

— Степень интенсивности опасных явлений — «желтый»: погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение о грозе в столице и области действует с 12:00 до 21:00 2 июня, предупреждение о ветре в столице и области — с 12:00 2 июня до 00:00 3 июня, сообщает сайт учреждения.

Напомним, что 1 июня в столичном регионе ожидаются кратковременные ливни и грозы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что температура в Москве достигнет 22–24 градусов тепла, в области — плюс 19–24 градусов.

При этом в эти выходные в Москве ожидается теплая погода, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 20–22 градуса. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу в Москве дневная температура составит плюс 22–24 градуса. В субботу же горожанам стоит готовиться к небольшому похолоданию в ночное время суток, однако в воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь.

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