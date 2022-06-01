Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Новый аукционный дом откроют на российском арт-рынке

Георгий Соланович
Город
Новый аукционный дом откроют на российском арт-рынке
Посетительница на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве. На одной из картин изображена дочь генерала Драгомирова Софья в Украинском наряде. / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Московское сообщество коллекционеров «Клуб коллекционеров графики» откроет новый аукционный дом для российского и мирового арт-рынка. Об этом сообщили в пресс-службе сообщества в среду, 1 июня.

— Идея о создании аукционного дома напрашивалась сама собой. Аукционы сейчас очень востребованы в отечественной арт-индустрии. В первую очередь это связано с финансовой привлекательностью коллекционирования. <...> Графика, благодаря более доступным ценам, — это важная точка входа на арт-рынок для новичков. При этом и у больших знатоков сейчас это направление искусства на острие интереса. У нашего клуба уже есть целый конгломерат желающих продавать и покупать, поэтому нам нет смысла обращаться к другим площадкам, когда можно создать свою, — заявил один из основателей площадки Сергей Подстаницкий.

Официальной штаб-квартирой аукционного дома станет усадьба дворян Вишневских. Презентация проекта и первые торги, темой которых стала анималистика XVI–XXI веков, пройдут в усадьбе 17 июня. Отмечается, что принять участие в мероприятии можно и онлайн.

Самая большая обувная коллекция в России принадлежит основателю виртуального музея обуви Назиму Мустафаеву. Стоимость собрания на аукционах варьируется от нескольких сотен евро до десятков тысяч фунтов стерлингов. «Вечерка» поговорила с коллекционером о том, как пара туфель может быть связана с искусством и статусом.

Искусство Москва Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте