Новый аукционный дом откроют на российском арт-рынке

Посетительница на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве. На одной из картин изображена дочь генерала Драгомирова Софья в Украинском наряде. / Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Московское сообщество коллекционеров «Клуб коллекционеров графики» откроет новый аукционный дом для российского и мирового арт-рынка. Об этом сообщили в пресс-службе сообщества в среду, 1 июня.

— Идея о создании аукционного дома напрашивалась сама собой. Аукционы сейчас очень востребованы в отечественной арт-индустрии. В первую очередь это связано с финансовой привлекательностью коллекционирования. <...> Графика, благодаря более доступным ценам, — это важная точка входа на арт-рынок для новичков. При этом и у больших знатоков сейчас это направление искусства на острие интереса. У нашего клуба уже есть целый конгломерат желающих продавать и покупать, поэтому нам нет смысла обращаться к другим площадкам, когда можно создать свою, — заявил один из основателей площадки Сергей Подстаницкий.

Официальной штаб-квартирой аукционного дома станет усадьба дворян Вишневских. Презентация проекта и первые торги, темой которых стала анималистика XVI–XXI веков, пройдут в усадьбе 17 июня. Отмечается, что принять участие в мероприятии можно и онлайн.

Самая большая обувная коллекция в России принадлежит основателю виртуального музея обуви Назиму Мустафаеву. Стоимость собрания на аукционах варьируется от нескольких сотен евро до десятков тысяч фунтов стерлингов. «Вечерка» поговорила с коллекционером о том, как пара туфель может быть связана с искусством и статусом.