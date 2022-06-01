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Политолог раскрыл цель заявлений Шольца о создании «самой большой армии в Европе»

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог раскрыл цель заявлений Шольца о создании «самой большой армии в Европе»
Фото: bundeskanzler.de

Германия постепенно возвращает себе независимость, на это, в частности, указывает намерение страны создать «самую большую» армию в Европе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков, комментируя недавнее высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Накануне глава немецкого государства заявил, что страна «скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе в рамках НАТО». По словам Шольца, это позволит укрепить безопасность Германии и ее союзников.

По мнению собеседника «ВМ», столь яркое высказывание канцлера имеет две цели. Во-первых, Шольц пытается переломить «имидж слабого политика», который о нем сложился из-за нерешительности по украинскому вопросу. Многие видят слабость в том, что он позволяет оскорблять себя даже послу Украины Александру Мельнику. Последний назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой», на что Шольц почти никак не отреагировал.

Во-вторых, проговаривая вслух идею о создании «самой большой» армии, Шольц участвует в общеевропейской дискуссии, отмечает Марков. Европейские политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, не раз говорили о необходимости создании единой армии Европы. Как полагает эксперт, такая армия дала бы Европе большую свободу, и европейски страны перестали бы быть «гражданским придатком к огромной военной мощи США».

— Общая тенденция в политике ФРГ сохраняется. Ее суть в том, что Германия становится все более независимой и возвращает себе суверенитет, в том числе и в военном плане. Надо понимать, что любые крупные события ускоряют эту тенденцию, в том числе и военная операция РФ, — заключил Марков.

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