«После катастроф XX века»: политолог заявил, что Германия не имеет права на наступательную армию

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Развязавшая две мировые войны Германия не имеет права на создание наступательной армии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя недавнее высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Накануне глава немецкого государства заявил, что страна «скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе в рамках НАТО». По словам Шольца, это позволит укрепить безопасность Германии и ее союзников.

По мнению собеседника «ВМ», в Германии все чаще преобладает риторика, призывающая избавиться от груза вины, который страна несет за ужасы двух мировых войн.

— В более мягком варианте эта идея уже проскакивала у (экс-канцлера ФРГ Ангелы — прим. «ВМ») Меркель: мол, немцы за все уже извинились, — вспоминает Журавлев. — В вопросе построения новой армии немецкие политик исходят именно из этой позиции.

Как полагает эксперт, Германия — страна с самой крупной в Европе экономикой, самым большим в регионе населением и опытом военного строительства — вполне может отстроить новую армию с нуля. Однако, если оставить экономическую сторону возрождения Бундесвера за скобками, возникает вопрос: имеет ли Германия право на обладание «самой большой» армией в Европе?

— После катастроф XX века Германия пообещала, что с ее территории больше не начнется война. Поэтому право на оборонительную армию она имеет, а вот на наступательную армию, очевидно, нет, — заключил собеседник «ВМ».

До этого в беседе с «ВМ» политолог Сергей Марков раскрыл цель заявлений Шольца о создании «самой большой армии в Европе».