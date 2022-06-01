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Депутат Картаполов: Россия почти перестала нести потери на Украине, сменив тактику

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Картаполов: Россия почти перестала нести потери на Украине, сменив тактику
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 1 июня, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовало Минобороны в марте — 1351 человек погибших. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий, — отметил он.

По словам Картаполова, на начальном этапе при заходе Вооруженных сил РФ на подконтрольную территорию Украины оружие не применялось. Однако после того как российских военных начали расстреливать и захватывать в плен, тактика была изменена. Сейчас она приносит ощутимые результаты, передает РИА Новости.

До этого экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство и отказались выполнять приказы. Отмечается, что над недовольными солдатами учиняют расправы. Как рассказал один из украинских бойцов, его подразделение потеряло за последние четыре дня минимум 80 человек ранеными и убитыми.

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