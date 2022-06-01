Украинские морпехи отказались выполнять приказы из-за больших потерь

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Солдаты 18-го батальона морской пехоты украинской армии записали жалобу на руководство и отказались выполнять приказы. Об этом в среду, 1 июня, сообщил экс-депутат Рады Илья Кива.

— Итог вчерашнего «успешного» наступления на Херсон — обращение солдат ВСУ отдельного 18-го батальона морской пехоты к Зеленскому с отказом дальше «наступать» и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состав, — заявил он.

По словам бывшего депутата, над недовольными солдатами учиняют расправы. Как рассказал один из украинских бойцов, его подразделение потеряло за последние четыре дня минимум 80 человек ранеными и убитыми. Тех же, кто пытался донести эту правду, просто увозили в неизвестном направлении, передает РИА Новости.

До этого военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, отказавшись выполнять боевое задание.

Сообщается, что военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы, отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

29 мая сообщалось, что иностранные наемники, которые столкнулись с нехваткой вооружения, оборудования и плохой информированностью, массово бегут из рядов ВСУ.